Інформація щодо ціни JOOCE (JOOCE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,95% Зміна ціни (за 7 дн.) +41,96% Зміна ціни (за 7 дн.) +41,96%

Актуальна ціна JOOCE (JOOCE) становить --. За останні 24 години JOOCE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум JOOCE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то JOOCE змінився на -- за останню годину, +1,95% за 24 години та на +41,96% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо JOOCE (JOOCE)

Ринкова капіталізація $ 98,54K$ 98,54K $ 98,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 550,22K$ 550,22K $ 550,22K Циркуляційне постачання 1,79B 1,79B 1,79B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація JOOCE — $ 98,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція JOOCE — 1,79B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 550,22K.