Сьогоднішня ціна Izzy (IZZY)

Поточна ціна Izzy (IZZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 273.44K USD. Ціна IZZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Izzy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.26K USD

- зміна ціни Izzy протягом дня — -13.67%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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