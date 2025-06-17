Сьогоднішня ціна ItsAI (SN32)

Поточна ціна ItsAI (SN32) сьогодні становить 1,51 USD з ринковою капіталізацією $ 1,91M USD. Ціна SN32 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ItsAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ItsAI протягом дня — +4,94%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

Отримуйте оновлення цін SN32 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SN32.