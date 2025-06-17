Ціна ItsAI (SN32)
Поточна ціна ItsAI (SN32) сьогодні становить 1,51 USD з ринковою капіталізацією $ 1,91M USD. Ціна SN32 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ItsAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ItsAI протягом дня — +4,94%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
Отримуйте оновлення цін SN32 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SN32.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ItsAI до USD становила $ +0,07108.
За останні 30 днів зміна ціни ItsAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ItsAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ItsAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,07108
|+4,94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ItsAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,03%
+4,94%
-9,45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки ItsAI (SN32) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SN32 зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SN32 до VND
₫39 735,65
|1 SN32 до AUD
A$2,2952
|1 SN32 до GBP
￡1,1023
|1 SN32 до EUR
€1,2986
|1 SN32 до USD
$1,51
|1 SN32 до MYR
RM6,4024
|1 SN32 до TRY
₺59,4336
|1 SN32 до JPY
¥218,0138
|1 SN32 до RUB
₽118,7162
|1 SN32 до INR
₹129,8751
|1 SN32 до IDR
Rp24 754,0944
|1 SN32 до KRW
₩2 051,6219
|1 SN32 до PHP
₱85,1338
|1 SN32 до EGP
￡E.75,8926
|1 SN32 до BRL
R$8,305
|1 SN32 до CAD
C$2,0385
|1 SN32 до BDT
৳184,5824
|1 SN32 до NGN
₦2 326,6533
|1 SN32 до UAH
₴62,7405
|1 SN32 до VES
Bs154,02
|1 SN32 до PKR
Rs427,2696
|1 SN32 до KZT
₸773,9505
|1 SN32 до THB
฿48,9391
|1 SN32 до TWD
NT$44,4091
|1 SN32 до AED
د.إ5,5417
|1 SN32 до CHF
Fr1,2231
|1 SN32 до HKD
HK$11,8384
|1 SN32 до MAD
.د.م13,741
|1 SN32 до MXN
$28,5692