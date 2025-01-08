Сьогоднішня ціна Internosaur ($INTERN)

Поточна ціна Internosaur ($INTERN) сьогодні становить 0.00149742 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна $INTERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Internosaur:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.27K USD

- зміна ціни Internosaur протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 921.82M USD

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