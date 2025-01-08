Ціна Internosaur ($INTERN)
Поточна ціна Internosaur ($INTERN) сьогодні становить 0.00149742 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна $INTERN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Internosaur:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.27K USD
- зміна ціни Internosaur протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 921.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Internosaur до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Internosaur до USD становила $ -0.0011279275.
За останні 60 днів зміна ціни Internosaur до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Internosaur до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.73%
|30 днів
|$ -0.0011279275
|-75.32%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Internosaur: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.42%
+0.73%
-18.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Meme Token Revolution Internosaur is an innovative meme token that blends humor and community spirit within the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Internosaur leverages the power of memes to create a fun and inclusive ecosystem. With a dedicated community and a focus on creative marketing, this token aims to capture the essence of internet culture while providing unique investment opportunities. Join us as we ride the wave of memes and transform the crypto landscape!
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