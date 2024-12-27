Ціна Ink (INK)
Поточна ціна Ink (INK) сьогодні становить 0.00196282 USD з ринковою капіталізацією $ 910.59K USD. Ціна INK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ink:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.36K USD
- зміна ціни Ink протягом дня — +34.91%
- циркуляційна пропозиція – 463.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ink до USD становила $ +0.0005079.
За останні 30 днів зміна ціни Ink до USD становила $ +0.0041102489.
За останні 60 днів зміна ціни Ink до USD становила $ +0.0042573108.
За останні 90 днів зміна ціни Ink до USD становила $ +0.0012884035886565554.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0005079
|+34.91%
|30 днів
|$ +0.0041102489
|+209.41%
|60 днів
|$ +0.0042573108
|+216.90%
|90 днів
|$ +0.0012884035886565554
|+191.04%
Останній аналіз цін Ink: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.21%
+34.91%
-1.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.
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