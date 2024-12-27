Сьогоднішня ціна Ink (INK)

Поточна ціна Ink (INK) сьогодні становить 0.00196282 USD з ринковою капіталізацією $ 910.59K USD. Ціна INK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ink:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.36K USD

- зміна ціни Ink протягом дня — +34.91%

- циркуляційна пропозиція – 463.91M USD

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