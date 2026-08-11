Сьогоднішня ціна Imaginary Ones

Поточна ціна Imaginary Ones (BUBBLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,26% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BUBBLE до USD становить $ 0 за BUBBLE.

Imaginary Ones наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 774 338, з циркуляційною пропозицією у 1,39B BUBBLE. Протягом останніх 24 годин BUBBLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0164419, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BUBBLE змінився на +0,02% за останню годину та на -3,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Imaginary Ones (BUBBLE)

Ринкова капіталізація $ 774,34K$ 774,34K $ 774,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 774,34K$ 774,34K $ 774,34K Циркуляційне постачання 1,39B 1,39B 1,39B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Imaginary Ones — $ 774,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUBBLE — 1,39B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 774,34K.