Сьогоднішня ціна IDRX (IDRX)

Поточна ціна IDRX (IDRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 523.97K USD. Ціна IDRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IDRX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.44 USD

- зміна ціни IDRX протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 8.55B USD

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