Ціна IDRX (IDRX)
Поточна ціна IDRX (IDRX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 523.97K USD. Ціна IDRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IDRX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 253.44 USD
- зміна ціни IDRX протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 8.55B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IDRX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IDRX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IDRX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IDRX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.02%
|30 днів
|$ 0
|-2.44%
|60 днів
|$ 0
|-3.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IDRX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-0.02%
-0.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IDRX is a groundbreaking stable token that provides stability and trust in decentralized finance. Each IDRX token represents an equivalent amount of Indonesian rupiah, ensuring a 1:1 backing and offering a reliable solution for seamless transactions.
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