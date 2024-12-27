Ціна ICHI (ICHI)
Поточна ціна ICHI (ICHI) сьогодні становить 0.715192 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна ICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ICHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.04K USD
- зміна ціни ICHI протягом дня — -0.08%
- циркуляційна пропозиція – 9.14M USD
Отримуйте оновлення цін ICHI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ICHI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ICHI до USD становила $ -0.0005727695645734.
За останні 30 днів зміна ціни ICHI до USD становила $ -0.2349496549.
За останні 60 днів зміна ціни ICHI до USD становила $ -0.2078851447.
За останні 90 днів зміна ціни ICHI до USD становила $ -0.5339937046166397.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0005727695645734
|-0.08%
|30 днів
|$ -0.2349496549
|-32.85%
|60 днів
|$ -0.2078851447
|-29.06%
|90 днів
|$ -0.5339937046166397
|-42.74%
Останній аналіз цін ICHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.16%
-0.08%
+1.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ICHI до AUD
A$1.1443072
|1 ICHI до GBP
￡0.56500168
|1 ICHI до EUR
€0.6794324
|1 ICHI до USD
$0.715192
|1 ICHI до MYR
RM3.19690824
|1 ICHI до TRY
₺25.18906224
|1 ICHI до JPY
¥112.80008224
|1 ICHI до RUB
₽75.35978104
|1 ICHI до INR
₹61.17037176
|1 ICHI до IDR
Rp11,535.35322376
|1 ICHI до PHP
₱41.61702248
|1 ICHI до EGP
￡E.36.37466512
|1 ICHI до BRL
R$4.41988656
|1 ICHI до CAD
C$1.02987648
|1 ICHI до BDT
৳85.3224056
|1 ICHI до NGN
₦1,107.10291216
|1 ICHI до UAH
₴29.93793712
|1 ICHI до VES
Bs36.474792
|1 ICHI до PKR
Rs198.77331256
|1 ICHI до KZT
₸369.99027736
|1 ICHI до THB
฿24.29507224
|1 ICHI до TWD
NT$23.4940572
|1 ICHI до CHF
Fr0.6436728
|1 ICHI до HKD
HK$5.54988992
|1 ICHI до MAD
.د.م7.19483152