Сьогоднішня ціна ICHI (ICHI)

Поточна ціна ICHI (ICHI) сьогодні становить 0.715192 USD з ринковою капіталізацією $ 6.54M USD. Ціна ICHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ICHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.04K USD

- зміна ціни ICHI протягом дня — -0.08%

- циркуляційна пропозиція – 9.14M USD

Отримуйте оновлення цін ICHI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ICHI.