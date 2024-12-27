Сьогоднішня ціна ICB Network (ICBX)

Поточна ціна ICB Network (ICBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.91M USD. Ціна ICBX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ICB Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.92K USD

- зміна ціни ICB Network протягом дня — +0.82%

- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD

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