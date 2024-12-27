Ціна ICB Network (ICBX)
Поточна ціна ICB Network (ICBX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.91M USD. Ціна ICBX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ICB Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 287.92K USD
- зміна ціни ICB Network протягом дня — +0.82%
- циркуляційна пропозиція – 8.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ICB Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ICB Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ICB Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ICB Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.82%
|30 днів
|$ 0
|-28.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ICB Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+0.82%
-11.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project addresses the challenge of blockchain scalability by creating Layer 2 (L2) networks that utilize the existing consensus of Layer 1 (L1) to process transactions more efficiently. This setup reduces the complexity typically associated with independent L2 consensus mechanisms, as L1 handles the primary validation. The network also enables cross-layer data and asset transfers, fostering an interconnected, scalable ecosystem. This design minimizes redundancy, cuts operational costs, and improves speed, making it ideal for high-traffic or resource-intensive blockchain applications. Additionally, it lays the groundwork for future integrations, such as Zero-Knowledge Proofs, to further enhance verification and security across networks.
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