Сьогоднішня ціна IBS (IBS)

Поточна ціна IBS (IBS) сьогодні становить 0.00112467 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IBS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.49K USD

- зміна ціни IBS протягом дня — +1.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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