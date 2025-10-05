Інформація щодо ціни Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,028 $ 1,028 $ 1,028 Мін. за 24 год $ 1,035 $ 1,035 $ 1,035 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,028$ 1,028 $ 1,028 Макс. за 24 год $ 1,035$ 1,035 $ 1,035 Рекордний максимум $ 1,045$ 1,045 $ 1,045 Найнижча ціна $ 0,967762$ 0,967762 $ 0,967762 Зміна ціни (за 1 год) -0,24% Зміна ціни (1 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,02%

Актуальна ціна Hyperwave HLP (HWHLP) становить $1,031. За останні 24 години HWHLP торгувався між мінімумом у $ 1,028 і максимумом у $ 1,035, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HWHLP становить $ 1,045, тоді як його історичний мінімум — $ 0,967762.

Що стосується короткострокових результатів, то HWHLP змінився на -0,24% за останню годину, +0,02% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperwave HLP (HWHLP)

Ринкова капіталізація $ 11,61M$ 11,61M $ 11,61M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,61M$ 11,61M $ 11,61M Циркуляційне постачання 11,28M 11,28M 11,28M Загальна пропозиція 11 226 868,220871 11 226 868,220871 11 226 868,220871

Поточна ринкова капіталізація Hyperwave HLP — $ 11,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HWHLP — 11,28M, зі загальною пропозицією 11226868.220871. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,61M.