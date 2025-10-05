Актуальна ціна Hyperwave HLP сьогодні становить 1,031 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HWHLP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HWHLP на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hyperwave HLP сьогодні становить 1,031 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HWHLP до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HWHLP на MEXC вже зараз.

Ціна Hyperwave HLP (HWHLP)

Актуальна ціна 1 HWHLP до USD:

$1,03
$1,03$1,03
0,00%1D
Графік ціни Hyperwave HLP (HWHLP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,028
$ 1,028$ 1,028
Мін. за 24 год
$ 1,035
$ 1,035$ 1,035
Макс. за 24 год

$ 1,028
$ 1,028$ 1,028

$ 1,035
$ 1,035$ 1,035

$ 1,045
$ 1,045$ 1,045

$ 0,967762
$ 0,967762$ 0,967762

-0,24%

+0,02%

-0,02%

-0,02%

Актуальна ціна Hyperwave HLP (HWHLP) становить $1,031. За останні 24 години HWHLP торгувався між мінімумом у $ 1,028 і максимумом у $ 1,035, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HWHLP становить $ 1,045, тоді як його історичний мінімум — $ 0,967762.

Що стосується короткострокових результатів, то HWHLP змінився на -0,24% за останню годину, +0,02% за 24 години та на -0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11,61M
$ 11,61M$ 11,61M

--
----

$ 11,61M
$ 11,61M$ 11,61M

11,28M
11,28M 11,28M

11 226 868,220871
11 226 868,220871 11 226 868,220871

Поточна ринкова капіталізація Hyperwave HLP — $ 11,61M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HWHLP — 11,28M, зі загальною пропозицією 11226868.220871. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,61M.

Історія ціни Hyperwave HLP (HWHLP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperwave HLP до USD становила $ +0,00018578.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperwave HLP до USD становила $ +0,0089857836.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperwave HLP до USD становила $ +0,0125800558.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperwave HLP до USD становила $ +0,027162588215807.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00018578+0,02%
30 днів$ +0,0089857836+0,87%
60 днів$ +0,0125800558+1,22%
90 днів$ +0,027162588215807+2,71%

Що таке Hyperwave HLP (HWHLP)

Ресурс Hyperwave HLP (HWHLP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Hyperwave HLP (USD)

Скільки коштуватиме Hyperwave HLP (HWHLP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hyperwave HLP (HWHLP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hyperwave HLP.

Перегляньте прогноз ціни Hyperwave HLP вже зараз!

HWHLP до місцевих валют

Токеноміка Hyperwave HLP (HWHLP)

Розуміння токеноміки Hyperwave HLP (HWHLP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HWHLP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hyperwave HLP (HWHLP)

Скільки сьогодні коштує Hyperwave HLP (HWHLP)?
Актуальна ціна HWHLP у USD становить 1,031 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HWHLP до USD?
Поточна ціна HWHLP до USD — $ 1,031. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hyperwave HLP?
Ринкова капіталізація HWHLP — $ 11,61M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HWHLP?
Циркуляційна пропозиція HWHLP — 11,28M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HWHLP?
HWHLP досяг історичної максимальної ціни у 1,045 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HWHLP?
Історична мінімальна ціна HWHLP становила 0,967762 USD.
Який обсяг торгівлі HWHLP?
Актуальний обсяг торгівлі HWHLP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HWHLP цього року?
HWHLP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HWHLP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:42:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hyperwave HLP (HWHLP)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

