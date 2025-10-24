Актуальна ціна Hot Cherry сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CHERRY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CHERRY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hot Cherry сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CHERRY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CHERRY на MEXC вже зараз.

Ціна Hot Cherry (CHERRY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CHERRY до USD:

--
----
+0,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:15:59 (UTC+8)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,01%

+0,13%

-1,39%

-1,39%

Актуальна ціна Hot Cherry (CHERRY) становить --. За останні 24 години CHERRY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHERRY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CHERRY змінився на +0,01% за останню годину, +0,13% за 24 години та на -1,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M

--
----

$ 1,06M
$ 1,06M$ 1,06M

100,00B
100,00B 100,00B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hot Cherry — $ 1,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHERRY — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,06M.

Історія ціни Hot Cherry (CHERRY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hot Cherry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hot Cherry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hot Cherry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hot Cherry до USD становила $ 0.

Сьогодні$ 0+0,13%
30 днів$ 0+0,33%
60 днів$ 0-52,52%
90 днів$ 0--

Що таке Hot Cherry (CHERRY)

$CHERRY is the first and most popular animated sticker pack on Telegram, a memecoin on the TON blockchain, celebrated for its cultural impact and default sticker pack status for new Telegram users.

Скільки коштуватиме Hot Cherry (CHERRY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hot Cherry (CHERRY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hot Cherry.

Перегляньте прогноз ціни Hot Cherry вже зараз!

CHERRY до місцевих валют

Користувачі також запитують: інші запитання про Hot Cherry (CHERRY)

Скільки сьогодні коштує Hot Cherry (CHERRY)?
Актуальна ціна CHERRY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CHERRY до USD?
Поточна ціна CHERRY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hot Cherry?
Ринкова капіталізація CHERRY — $ 1,06M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CHERRY?
Циркуляційна пропозиція CHERRY — 100,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CHERRY?
CHERRY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CHERRY?
Історична мінімальна ціна CHERRY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CHERRY?
Актуальний обсяг торгівлі CHERRY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CHERRY цього року?
CHERRY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CHERRY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:15:59 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hot Cherry (CHERRY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.