Яка зараз ринкова ціна HILO?

HILO оцінюється в ₴0.2073002481918921600000, зі зміною 1.92% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має HILO?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення HILO у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний HILO у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість HILO?

Обігова кількість становить 120373012.48481348, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для HILO?

HILO згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як HILO виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gambling (GambleFi),Prediction Markets,Ethereum Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gambling (GambleFi),Prediction Markets,Ethereum Ecosystem, імпульс HILO залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.