Ціна Hermes Protocol (HERMES)
Поточна ціна Hermes Protocol (HERMES) сьогодні становить 0.00673688 USD з ринковою капіталізацією $ 1.64M USD. Ціна HERMES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hermes Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.05K USD
- зміна ціни Hermes Protocol протягом дня — +15.37%
- циркуляційна пропозиція – 243.89M USD
Отримуйте оновлення цін HERMES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HERMES.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hermes Protocol до USD становила $ +0.00089726.
За останні 30 днів зміна ціни Hermes Protocol до USD становила $ -0.0030000040.
За останні 60 днів зміна ціни Hermes Protocol до USD становила $ +0.4894688915.
За останні 90 днів зміна ціни Hermes Protocol до USD становила $ +0.0064526096804594517.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00089726
|+15.37%
|30 днів
|$ -0.0030000040
|-44.53%
|60 днів
|$ +0.4894688915
|+7,265.51%
|90 днів
|$ +0.0064526096804594517
|+2,269.89%
Останній аналіз цін Hermes Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.30%
+15.37%
-1.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Hermes DEX main goal is to let users and other decentralized protocols exchange both volatile assets (DAI to WETH for example) and stablecoins (DAI to USDC for example) through it with low fees and low slippage. Unlike exchanges out there that match a buyer and a seller, the behavior of Hermes is different, it uses liquidity pools like Uniswap. To achieve this, Hermes needs liquidity (tokens) which is rewarded by those who provide it. Hermes is non-custodial meaning the Hermes developers do not have access to your tokens. What makes your project unique? Stable coins have become an inherent part of cryptocurrency for a long time but they now come in many different flavors (DAI, TUSD, MIM, BUSD, USDC and so on) which means there is a much bigger need for crypto users to move from a stable coin to another. Centralized exchanges tend to have high fees which are problematic for those trying to move from a stable coin to another. As a result, Hermes Protocol has become the best place to exchange stable coins because of its low fees and low slippage. And Hermes also allows swaps with volatile assets. History of your project. Hermes Protocol officially launched in February 2022 and started emissions in March 2022. What’s next for your project? Introducing Yield and Concentrated Unified Liquidity Omnichain Marketplaces. Hermes V2 will offer multiple defi services compared to V1, while improving capital efficiency and user experience: - Bridge-less omnichain environment, powered with concentrated (Uni V3) and unified liquidity. - Decentralized Uniswap V3 Liquidity Management. - Uniswap V3 Liquidity Incentives. - Refined ve(3,3), becoming a fungible ERC-4626 - Improved UX and UI - Omnichain Yield marketplace What can your token be used for? Hermes token when staked for veHermes allows liquidity providers to take decisions on adding new gauges, boosting gauge yields, voting on token emission, and receive bribes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HERMES до AUD
A$0.010779008
|1 HERMES до GBP
￡0.0053221352
|1 HERMES до EUR
€0.006400036
|1 HERMES до USD
$0.00673688
|1 HERMES до MYR
RM0.0301138536
|1 HERMES до TRY
₺0.2372729136
|1 HERMES до JPY
¥1.0628775576
|1 HERMES до RUB
₽0.7098650456
|1 HERMES до INR
₹0.5762727152
|1 HERMES до IDR
Rp108.6593396264
|1 HERMES до PHP
₱0.3920190472
|1 HERMES до EGP
￡E.0.3426377168
|1 HERMES до BRL
R$0.0416339184
|1 HERMES до CAD
C$0.0097011072
|1 HERMES до BDT
৳0.803709784
|1 HERMES до NGN
₦10.4285555024
|1 HERMES до UAH
₴0.2820057968
|1 HERMES до VES
Bs0.34358088
|1 HERMES до PKR
Rs1.8723810584
|1 HERMES до KZT
₸3.4851901304
|1 HERMES до THB
฿0.2288518136
|1 HERMES до TWD
NT$0.2212391392
|1 HERMES до CHF
Fr0.006063192
|1 HERMES до HKD
HK$0.0522781888
|1 HERMES до MAD
.د.م0.0677730128