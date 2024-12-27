Сьогоднішня ціна Hermes Protocol (HERMES)

Поточна ціна Hermes Protocol (HERMES) сьогодні становить 0.00673688 USD з ринковою капіталізацією $ 1.64M USD. Ціна HERMES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hermes Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.05K USD

- зміна ціни Hermes Protocol протягом дня — +15.37%

- циркуляційна пропозиція – 243.89M USD

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