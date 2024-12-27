Ціна Hawk (HAWK)
Поточна ціна Hawk (HAWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40M USD. Ціна HAWK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hawk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.37K USD
- зміна ціни Hawk протягом дня — +2.45%
- циркуляційна пропозиція – 78.02B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hawk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hawk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hawk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hawk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.45%
|30 днів
|$ 0
|+43.84%
|60 днів
|$ 0
|+1.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hawk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+2.45%
+23.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.
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