Сьогоднішня ціна Hawk (HAWK)

Поточна ціна Hawk (HAWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.40M USD. Ціна HAWK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hawk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.37K USD

- зміна ціни Hawk протягом дня — +2.45%

- циркуляційна пропозиція – 78.02B USD

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