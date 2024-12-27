Сьогоднішня ціна HAMI ($HAMI)

Поточна ціна HAMI ($HAMI) сьогодні становить 0.00232002 USD з ринковою капіталізацією $ 2.32M USD. Ціна $HAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HAMI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.30K USD

- зміна ціни HAMI протягом дня — -6.29%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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