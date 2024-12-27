Ціна HAMI ($HAMI)
Поточна ціна HAMI ($HAMI) сьогодні становить 0.00232002 USD з ринковою капіталізацією $ 2.32M USD. Ціна $HAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HAMI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 129.30K USD
- зміна ціни HAMI протягом дня — -6.29%
- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAMI до USD становила $ -0.000155806064660866.
За останні 30 днів зміна ціни HAMI до USD становила $ -0.0010857744.
За останні 60 днів зміна ціни HAMI до USD становила $ -0.0002389205.
За останні 90 днів зміна ціни HAMI до USD становила $ -0.0000511000120466796.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000155806064660866
|-6.29%
|30 днів
|$ -0.0010857744
|-46.80%
|60 днів
|$ -0.0002389205
|-10.29%
|90 днів
|$ -0.0000511000120466796
|-2.15%
Останній аналіз цін HAMI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-6.29%
-5.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$HAMI is an token created by Baird Business for a Youtube Solana Token creation guide. It has since become an amazing, positive crypto community that continues to grow every day.
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