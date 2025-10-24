Актуальна ціна Grodo AI сьогодні становить 0,00000244 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GRODO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GRODO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Grodo AI сьогодні становить 0,00000244 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GRODO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GRODO на MEXC вже зараз.

Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Grodo AI (GRODO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:11:36 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Grodo AI (GRODO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000239
$ 0,00000239
Мін. за 24 год
$ 0,0000027
$ 0,0000027
Макс. за 24 год

$ 0,00000239
$ 0,00000239

$ 0,0000027
$ 0,0000027

$ 0,00000879
$ 0,00000879

$ 0,00000239
$ 0,00000239

-0,65%

-2,10%

-35,41%

-35,41%

Актуальна ціна Grodo AI (GRODO) становить $0,00000244. За останні 24 години GRODO торгувався між мінімумом у $ 0,00000239 і максимумом у $ 0,0000027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRODO становить $ 0,00000879, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000239.

Що стосується короткострокових результатів, то GRODO змінився на -0,65% за останню годину, -2,10% за 24 години та на -35,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grodo AI (GRODO)

$ 249,65K
$ 249,65K

--
----

$ 249,65K
$ 249,65K

102,03B
102,03B

102 031 085 374,12431
102 031 085 374,12431

Поточна ринкова капіталізація Grodo AI — $ 249,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRODO — 102,03B, зі загальною пропозицією 102031085374.12431. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 249,65K.

Історія ціни Grodo AI (GRODO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grodo AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Grodo AI до USD становила $ -0,0000016278.
За останні 60 днів зміна ціни Grodo AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Grodo AI до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,10%
30 днів$ -0,0000016278-66,71%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Grodo AI (GRODO)

Grodo AI is a Meme Coin project on XLayer Chain, the project's goal is to create a new symbol that can integrate Memes and AI to create a trend on XLayer Network.

The project's tokenomics are completely distributed to the community and the team does not hold to create a decentralized playground

XLayer is a new L2 blockchain with a growing user base, lack of quality Memes projects and we want to create a symbol that can lead the new trend on XLayer.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Grodo AI (USD)

Скільки коштуватиме Grodo AI (GRODO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Grodo AI (GRODO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Grodo AI.

Перегляньте прогноз ціни Grodo AI вже зараз!

GRODO до місцевих валют

Токеноміка Grodo AI (GRODO)

Розуміння токеноміки Grodo AI (GRODO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GRODO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Grodo AI (GRODO)

Скільки сьогодні коштує Grodo AI (GRODO)?
Актуальна ціна GRODO у USD становить 0,00000244 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GRODO до USD?
Поточна ціна GRODO до USD — $ 0,00000244. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Grodo AI?
Ринкова капіталізація GRODO — $ 249,65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GRODO?
Циркуляційна пропозиція GRODO — 102,03B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GRODO?
GRODO досяг історичної максимальної ціни у 0,00000879 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GRODO?
Історична мінімальна ціна GRODO становила 0,00000239 USD.
Який обсяг торгівлі GRODO?
Актуальний обсяг торгівлі GRODO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GRODO цього року?
GRODO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GRODO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:11:36 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.