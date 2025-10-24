Інформація щодо ціни Grodo AI (GRODO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000239 $ 0,00000239 $ 0,00000239 Мін. за 24 год $ 0,0000027 $ 0,0000027 $ 0,0000027 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000239$ 0,00000239 $ 0,00000239 Макс. за 24 год $ 0,0000027$ 0,0000027 $ 0,0000027 Рекордний максимум $ 0,00000879$ 0,00000879 $ 0,00000879 Найнижча ціна $ 0,00000239$ 0,00000239 $ 0,00000239 Зміна ціни (за 1 год) -0,65% Зміна ціни (1 дн.) -2,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,41%

Актуальна ціна Grodo AI (GRODO) становить $0,00000244. За останні 24 години GRODO торгувався між мінімумом у $ 0,00000239 і максимумом у $ 0,0000027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GRODO становить $ 0,00000879, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000239.

Що стосується короткострокових результатів, то GRODO змінився на -0,65% за останню годину, -2,10% за 24 години та на -35,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Grodo AI (GRODO)

Ринкова капіталізація $ 249,65K$ 249,65K $ 249,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 249,65K$ 249,65K $ 249,65K Циркуляційне постачання 102,03B 102,03B 102,03B Загальна пропозиція 102 031 085 374,12431 102 031 085 374,12431 102 031 085 374,12431

Поточна ринкова капіталізація Grodo AI — $ 249,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRODO — 102,03B, зі загальною пропозицією 102031085374.12431. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 249,65K.