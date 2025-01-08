Сьогоднішня ціна GRELF (GRELF)

Поточна ціна GRELF (GRELF) сьогодні становить 0.491787 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GRELF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GRELF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.51K USD

- зміна ціни GRELF протягом дня — -4.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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