Ціна Graphite (SN43)
Поточна ціна Graphite (SN43) сьогодні становить 5,15 USD з ринковою капіталізацією $ 6,57M USD. Ціна SN43 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Graphite:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Graphite протягом дня — +4,65%
- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Graphite до USD становила $ +0,228598.
За останні 30 днів зміна ціни Graphite до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Graphite до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Graphite до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,228598
|+4,65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Graphite: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,41%
+4,65%
-9,41%
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