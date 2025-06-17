Сьогоднішня ціна Graphite (SN43)

Поточна ціна Graphite (SN43) сьогодні становить 5,15 USD з ринковою капіталізацією $ 6,57M USD. Ціна SN43 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Graphite:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Graphite протягом дня — +4,65%

- циркуляційна пропозиція – 1,28M USD

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