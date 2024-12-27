Сьогоднішня ціна Grai (GRAI)

Поточна ціна Grai (GRAI) сьогодні становить 0.916519 USD з ринковою капіталізацією $ 785.00K USD. Ціна GRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Grai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.90K USD

- зміна ціни Grai протягом дня — -4.67%

- циркуляційна пропозиція – 856.40K USD

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