Ціна Grai (GRAI)
Поточна ціна Grai (GRAI) сьогодні становить 0.916519 USD з ринковою капіталізацією $ 785.00K USD. Ціна GRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Grai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 198.90K USD
- зміна ціни Grai протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 856.40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Grai до USD становила $ -0.0449862545128351.
За останні 30 днів зміна ціни Grai до USD становила $ -0.0561985621.
За останні 60 днів зміна ціни Grai до USD становила $ -0.0587148650.
За останні 90 днів зміна ціни Grai до USD становила $ -0.0572711131852305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0449862545128351
|-4.67%
|30 днів
|$ -0.0561985621
|-6.13%
|60 днів
|$ -0.0587148650
|-6.40%
|90 днів
|$ -0.0572711131852305
|-5.88%
Останній аналіз цін Grai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-4.67%
-3.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!
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