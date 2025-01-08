Ціна Good Entry (GOOD)
Поточна ціна Good Entry (GOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.73K USD. Ціна GOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Good Entry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23 USD
- зміна ціни Good Entry протягом дня — -1.03%
- циркуляційна пропозиція – 466.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Good Entry до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Good Entry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Good Entry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Good Entry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.03%
|30 днів
|$ 0
|-13.81%
|60 днів
|$ 0
|-27.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Good Entry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-1.03%
-9.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.
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