Сьогоднішня ціна Good Entry (GOOD)

Поточна ціна Good Entry (GOOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 65.73K USD. Ціна GOOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Good Entry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23 USD

- зміна ціни Good Entry протягом дня — -1.03%

- циркуляційна пропозиція – 466.00M USD

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