Ціна Glitch Protocol (GLCH)
Поточна ціна Glitch Protocol (GLCH) сьогодні становить 0.00678349 USD з ринковою капіталізацією $ 475.87K USD. Ціна GLCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glitch Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD
- зміна ціни Glitch Protocol протягом дня — +15.77%
- циркуляційна пропозиція – 70.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glitch Protocol до USD становила $ +0.00092387.
За останні 30 днів зміна ціни Glitch Protocol до USD становила $ -0.0004490527.
За останні 60 днів зміна ціни Glitch Protocol до USD становила $ +0.0024755519.
За останні 90 днів зміна ціни Glitch Protocol до USD становила $ +0.001456605414321724.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00092387
|+15.77%
|30 днів
|$ -0.0004490527
|-6.61%
|60 днів
|$ +0.0024755519
|+36.49%
|90 днів
|$ +0.001456605414321724
|+27.34%
Останній аналіз цін Glitch Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.12%
+15.77%
+31.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.
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