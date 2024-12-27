Сьогоднішня ціна Glitch Protocol (GLCH)

Поточна ціна Glitch Protocol (GLCH) сьогодні становить 0.00678349 USD з ринковою капіталізацією $ 475.87K USD. Ціна GLCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Glitch Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35K USD

- зміна ціни Glitch Protocol протягом дня — +15.77%

- циркуляційна пропозиція – 70.14M USD

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