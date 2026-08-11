Сьогоднішня ціна GLADIUS

Поточна ціна GLADIUS (GLADIUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GLADIUS до USD становить $ 0 за GLADIUS.

GLADIUS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 125 996, з циркуляційною пропозицією у 8,00B GLADIUS. Протягом останніх 24 годин GLADIUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00102937, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GLADIUS змінився на -0,28% за останню годину та на -25,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,31K.

Ринкова інформація щодо GLADIUS (GLADIUS)

Ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Обсяг (за 24 год) $ 1,31K$ 1,31K $ 1,31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,13M$ 1,13M $ 1,13M Циркуляційне постачання 8,00B 8,00B 8,00B Загальна пропозиція 7 999 966 667,0 7 999 966 667,0 7 999 966 667,0

Поточна ринкова капіталізація GLADIUS — $ 1,13M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,31K. Циркуляційна пропозиція GLADIUS — 8,00B, зі загальною пропозицією 7999966667.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,13M.