Яка зараз ціна GITHOOK?

GITHOOK торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні --% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як GITHOOK порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні --% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо GITHOOK перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як GITHOOK виглядає у порівнянні з токенами категорії Education,Base Ecosystem?

У сегменті Education,Base Ecosystem GITHOOK демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація GITHOOK?

Ринкова капіталізація ₴956329.13706167040000 розташовує GITHOOK на #8626 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0E-15 до ₴0E-15, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують GITHOOK?

GITHOOK згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку GITHOOK?

З 99999999999.99998 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.