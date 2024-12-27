Сьогоднішня ціна Gemach (GMAC)

Поточна ціна Gemach (GMAC) сьогодні становить 0.00520632 USD з ринковою капіталізацією $ 2.60M USD. Ціна GMAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gemach:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.41K USD

- зміна ціни Gemach протягом дня — +9.02%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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