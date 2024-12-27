Ціна Gemach (GMAC)
Поточна ціна Gemach (GMAC) сьогодні становить 0.00520632 USD з ринковою капіталізацією $ 2.60M USD. Ціна GMAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Gemach:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.41K USD
- зміна ціни Gemach протягом дня — +9.02%
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gemach до USD становила $ +0.00043056.
За останні 30 днів зміна ціни Gemach до USD становила $ +0.0092961165.
За останні 60 днів зміна ціни Gemach до USD становила $ +0.0109276002.
За останні 90 днів зміна ціни Gemach до USD становила $ +0.0043813421689066126.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00043056
|+9.02%
|30 днів
|$ +0.0092961165
|+178.55%
|60 днів
|$ +0.0109276002
|+209.89%
|90 днів
|$ +0.0043813421689066126
|+531.09%
Останній аналіз цін Gemach: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+9.02%
+17.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gemach is a DAO of community experts providing self-custodial trading bots, interest-free loans, index funds, & AI companions to generate alpha across Defi protocols. Gemach is the creator of GBot - the fastest sniper and trading bot on the market.
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