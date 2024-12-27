Сьогоднішня ціна Gate (GT)

Поточна ціна Gate (GT) сьогодні становить 16.29 USD з ринковою капіталізацією $ 2.05B USD. Ціна GT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Gate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.14M USD

- зміна ціни Gate протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 125.82M USD

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