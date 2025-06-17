Ціна GameZone (GZONE)
Поточна ціна GameZone (GZONE) сьогодні становить 0,00246338 USD з ринковою капіталізацією $ 1,04M USD. Ціна GZONE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності GameZone:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни GameZone протягом дня — +0,82%
- циркуляційна пропозиція – 421,55M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни GameZone до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни GameZone до USD становила $ -0,0002477433.
За останні 60 днів зміна ціни GameZone до USD становила $ -0,0004445538.
За останні 90 днів зміна ціни GameZone до USD становила $ -0,001634528022340851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,82%
|30 днів
|$ -0,0002477433
|-10,05%
|60 днів
|$ -0,0004445538
|-18,04%
|90 днів
|$ -0,001634528022340851
|-39,88%
Останній аналіз цін GameZone: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,52%
+0,82%
-2,61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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