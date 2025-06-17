Сьогоднішня ціна GameZone (GZONE)

Поточна ціна GameZone (GZONE) сьогодні становить 0,00246338 USD з ринковою капіталізацією $ 1,04M USD. Ціна GZONE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності GameZone:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни GameZone протягом дня — +0,82%

- циркуляційна пропозиція – 421,55M USD

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