Інформація щодо ціни FTF100 (FTF100) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,59% Зміна ціни (1 дн.) -6,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -22,14%

Актуальна ціна FTF100 (FTF100) становить --. За останні 24 години FTF100 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FTF100 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FTF100 змінився на -2,59% за останню годину, -6,53% за 24 години та на -22,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FTF100 (FTF100)

Ринкова капіталізація $ 119,46K$ 119,46K $ 119,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 119,46K$ 119,46K $ 119,46K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FTF100 — $ 119,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FTF100 — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 119,46K.