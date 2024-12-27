Ціна Froth (FROTH)
Поточна ціна Froth (FROTH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 119.26K USD. Ціна FROTH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Froth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.27 USD
- зміна ціни Froth протягом дня — +0.93%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Froth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Froth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Froth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Froth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Froth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.93%
+7.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Froth is the first memecoin launched through the Trenches, a specialized token launchpad native to the PunchSwap DEX on Flow EVM. PunchSwap was built by KittyPunch, consumer-centric DeFi project with a variety of product offerings featuring trading, yield aggregation, and more. KittyPunch is the premier DeFi project on the brand new Flow EVM network, which is unlocking new avenues for users to adopt decentralized finance technologies.
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