Сьогоднішня ціна fredwilson

Поточна ціна fredwilson (FREDWILSON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FREDWILSON до USD становить $ 0 за FREDWILSON.

fredwilson наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 892, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FREDWILSON. Протягом останніх 24 годин FREDWILSON торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FREDWILSON змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо fredwilson (FREDWILSON)

Ринкова капіталізація $ 25,89K$ 25,89K $ 25,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,89K$ 25,89K $ 25,89K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація fredwilson — $ 25,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FREDWILSON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,89K.