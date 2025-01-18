Ціна FOXE (FOXE)
Поточна ціна FOXE (FOXE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOXE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FOXE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.90 USD
- зміна ціни FOXE протягом дня — -1.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FOXE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FOXE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOXE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FOXE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FOXE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FOXE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.42%
|30 днів
|$ 0
|-13.48%
|60 днів
|$ 0
|-7.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FOXE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
-1.42%
+3.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FOXE до AUD
A$--
|1 FOXE до GBP
￡--
|1 FOXE до EUR
€--
|1 FOXE до USD
$--
|1 FOXE до MYR
RM--
|1 FOXE до TRY
₺--
|1 FOXE до JPY
¥--
|1 FOXE до RUB
₽--
|1 FOXE до INR
₹--
|1 FOXE до IDR
Rp--
|1 FOXE до PHP
₱--
|1 FOXE до EGP
￡E.--
|1 FOXE до BRL
R$--
|1 FOXE до CAD
C$--
|1 FOXE до BDT
৳--
|1 FOXE до NGN
₦--
|1 FOXE до UAH
₴--
|1 FOXE до VES
Bs--
|1 FOXE до PKR
Rs--
|1 FOXE до KZT
₸--
|1 FOXE до THB
฿--
|1 FOXE до TWD
NT$--
|1 FOXE до CHF
Fr--
|1 FOXE до HKD
HK$--
|1 FOXE до MAD
.د.م--