Сьогоднішня ціна FOXE (FOXE)

Поточна ціна FOXE (FOXE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOXE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FOXE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.90 USD

- зміна ціни FOXE протягом дня — -1.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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