Ціна Foom (FOOM)
Поточна ціна Foom (FOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.46M USD. Ціна FOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Foom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.55K USD
- зміна ціни Foom протягом дня — -11.39%
- циркуляційна пропозиція – 175.00T USD
Отримуйте оновлення цін FOOM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FOOM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Foom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Foom до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Foom до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Foom до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.39%
|30 днів
|$ 0
|+28.19%
|60 днів
|$ 0
|+89.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Foom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.96%
-11.39%
+2.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FOOM до AUD
A$--
|1 FOOM до GBP
￡--
|1 FOOM до EUR
€--
|1 FOOM до USD
$--
|1 FOOM до MYR
RM--
|1 FOOM до TRY
₺--
|1 FOOM до JPY
¥--
|1 FOOM до RUB
₽--
|1 FOOM до INR
₹--
|1 FOOM до IDR
Rp--
|1 FOOM до PHP
₱--
|1 FOOM до EGP
￡E.--
|1 FOOM до BRL
R$--
|1 FOOM до CAD
C$--
|1 FOOM до BDT
৳--
|1 FOOM до NGN
₦--
|1 FOOM до UAH
₴--
|1 FOOM до VES
Bs--
|1 FOOM до PKR
Rs--
|1 FOOM до KZT
₸--
|1 FOOM до THB
฿--
|1 FOOM до TWD
NT$--
|1 FOOM до CHF
Fr--
|1 FOOM до HKD
HK$--
|1 FOOM до MAD
.د.م--