Сьогоднішня ціна Foom (FOOM)

Поточна ціна Foom (FOOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.46M USD. Ціна FOOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Foom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.55K USD

- зміна ціни Foom протягом дня — -11.39%

- циркуляційна пропозиція – 175.00T USD

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