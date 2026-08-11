Сьогоднішня ціна fomolt

Поточна ціна fomolt (FOMOLT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOMOLT до USD становить $ 0 за FOMOLT.

fomolt наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 905, з циркуляційною пропозицією у 100,00B FOMOLT. Протягом останніх 24 годин FOMOLT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOMOLT змінився на -- за останню годину та на +1,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо fomolt (FOMOLT)

Ринкова капіталізація $ 32,91K$ 32,91K $ 32,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,91K$ 32,91K $ 32,91K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація fomolt — $ 32,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOMOLT — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,91K.