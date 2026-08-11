Сьогоднішня ціна FOMO Base

Поточна ціна FOMO Base (FOMO) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOMO до USD становить $ 0 за FOMO.

FOMO Base наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 343, з циркуляційною пропозицією у 10,00B FOMO. Протягом останніх 24 годин FOMO торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOMO змінився на -- за останню годину та на +13,68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FOMO Base (FOMO)

Ринкова капіталізація $ 29,34K$ 29,34K $ 29,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,34K$ 29,34K $ 29,34K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FOMO Base — $ 29,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOMO — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,34K.