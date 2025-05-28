Сьогоднішня ціна Fofar (FOFAR)

Поточна ціна Fofar (FOFAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 510,57K USD. Ціна FOFAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fofar:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Fofar протягом дня — +2,07%

- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD

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