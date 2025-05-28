Ціна Fofar (FOFAR)
Поточна ціна Fofar (FOFAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 510,57K USD. Ціна FOFAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fofar:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Fofar протягом дня — +2,07%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fofar до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fofar до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fofar до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fofar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,07%
|30 днів
|$ 0
|+13,76%
|60 днів
|$ 0
|+25,66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fofar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,30%
+2,07%
+3,06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fofar is a community driven memecoin that has the liquidity burned and contract renounced. There is an active team, which has already applied for the listing on CoinGecko. Following up, as we are no different than others such as Pepe, Andy, Brett etc..
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