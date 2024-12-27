Сьогоднішня ціна Fluxbot (FLUXB)

Поточна ціна Fluxbot (FLUXB) сьогодні становить 0.02317775 USD з ринковою капіталізацією $ 9.96M USD. Ціна FLUXB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fluxbot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.54K USD

- зміна ціни Fluxbot протягом дня — +0.74%

- циркуляційна пропозиція – 430.65M USD

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