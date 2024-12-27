Ціна Fluxbot (FLUXB)
Поточна ціна Fluxbot (FLUXB) сьогодні становить 0.02317775 USD з ринковою капіталізацією $ 9.96M USD. Ціна FLUXB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluxbot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.54K USD
- зміна ціни Fluxbot протягом дня — +0.74%
- циркуляційна пропозиція – 430.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluxbot до USD становила $ +0.0001706.
За останні 30 днів зміна ціни Fluxbot до USD становила $ -0.0092049785.
За останні 60 днів зміна ціни Fluxbot до USD становила $ -0.0069159045.
За останні 90 днів зміна ціни Fluxbot до USD становила $ -0.010948345205487775.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001706
|+0.74%
|30 днів
|$ -0.0092049785
|-39.71%
|60 днів
|$ -0.0069159045
|-29.83%
|90 днів
|$ -0.010948345205487775
|-32.08%
Останній аналіз цін Fluxbot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.51%
+0.74%
+0.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.
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