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Ціна Fluxbot (FLUXB)

USD

Графік ціни Fluxbot (FLUXB) в реальному часі

$0.02312347
$0.02312347$0.02312347
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Fluxbot (FLUXB)

Поточна ціна Fluxbot (FLUXB) сьогодні становить 0.02317775 USD з ринковою капіталізацією $ 9.96M USD. Ціна FLUXB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluxbot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 226.54K USD
- зміна ціни Fluxbot протягом дня — +0.74%
- циркуляційна пропозиція – 430.65M USD

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Цінові показники Fluxbot (FLUXB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluxbot до USD становила $ +0.0001706.
За останні 30 днів зміна ціни Fluxbot до USD становила $ -0.0092049785.
За останні 60 днів зміна ціни Fluxbot до USD становила $ -0.0069159045.
За останні 90 днів зміна ціни Fluxbot до USD становила $ -0.010948345205487775.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0001706+0.74%
30 днів$ -0.0092049785-39.71%
60 днів$ -0.0069159045-29.83%
90 днів$ -0.010948345205487775-32.08%

Аналіз цін Fluxbot (FLUXB)

Останній аналіз цін Fluxbot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0227216
$ 0.0227216$ 0.0227216

$ 0.02342206
$ 0.02342206$ 0.02342206

$ 0.149311
$ 0.149311$ 0.149311

-0.51%

+0.74%

+0.92%

Ринкова інформація Fluxbot (FLUXB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 9.96M
$ 9.96M$ 9.96M

$ 226.54K
$ 226.54K$ 226.54K

430.65M
430.65M 430.65M

Що таке Fluxbot ( FLUXB)

Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FLUXB до місцевих валют

1 FLUXB до AUD
A$0.0373161775
1 FLUXB до GBP
0.0183104225
1 FLUXB до EUR
0.02225064
1 FLUXB до USD
$0.02317775
1 FLUXB до MYR
RM0.1036045425
1 FLUXB до TRY
0.8170156875
1 FLUXB до JPY
¥3.65559473
1 FLUXB до RUB
2.48001925
1 FLUXB до INR
1.9828565125
1 FLUXB до IDR
Rp373.8346250825
1 FLUXB до PHP
1.348481495
1 FLUXB до EGP
￡E.1.178820365
1 FLUXB до BRL
R$0.1430067175
1 FLUXB до CAD
C$0.03337596
1 FLUXB до BDT
2.765105575
1 FLUXB до NGN
35.878693445
1 FLUXB до UAH
0.970220615
1 FLUXB до VES
Bs1.18206525
1 FLUXB до PKR
Rs6.4417920575
1 FLUXB до KZT
11.9905454075
1 FLUXB до THB
฿0.78711639
1 FLUXB до TWD
NT$0.7613890875
1 FLUXB до CHF
Fr0.020859975
1 FLUXB до HKD
HK$0.17985934
1 FLUXB до MAD
.د.م0.233168165