Інформація щодо ціни FLIP (FLIP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00070566 $ 0,00070566 $ 0,00070566 Мін. за 24 год $ 0,00084129 $ 0,00084129 $ 0,00084129 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00070566$ 0,00070566 $ 0,00070566 Макс. за 24 год $ 0,00084129$ 0,00084129 $ 0,00084129 Рекордний максимум $ 0,00424548$ 0,00424548 $ 0,00424548 Найнижча ціна $ 0,0000707$ 0,0000707 $ 0,0000707 Зміна ціни (за 1 год) +0,55% Зміна ціни (1 дн.) -8,58% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,30%

Актуальна ціна FLIP (FLIP) становить $0,00072647. За останні 24 години FLIP торгувався між мінімумом у $ 0,00070566 і максимумом у $ 0,00084129, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLIP становить $ 0,00424548, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000707.

Що стосується короткострокових результатів, то FLIP змінився на +0,55% за останню годину, -8,58% за 24 години та на -29,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FLIP (FLIP)

Ринкова капіталізація $ 726,47K$ 726,47K $ 726,47K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 726,47K$ 726,47K $ 726,47K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FLIP — $ 726,47K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLIP — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 726,47K.