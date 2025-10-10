Токеноміка FLIP (FLIP)
Токеноміка та аналіз ціни FLIP (FLIP)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FLIP (FLIP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація FLIP (FLIP)
$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.
What you can do on FLIPgo:
- Stream or watch live content
- Earn, tip, spend, and trade tokens
- View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
- Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
- Create public vaults and showcase your strategy on-stream
- Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
- Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
- Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life
Токеноміка FLIP (FLIP): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки FLIP (FLIP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FLIP, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLIP, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLIP, досліджуйте ціну токена FLIP в реальному часі!
Прогноз ціни FLIP
Хочете знати, куди рухається FLIP? Наша сторінка прогнозу ціни FLIP поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
