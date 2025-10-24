Інформація щодо ціни Flayer (FLAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02277093 $ 0,02277093 $ 0,02277093 Мін. за 24 год $ 0,02384762 $ 0,02384762 $ 0,02384762 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02277093$ 0,02277093 $ 0,02277093 Макс. за 24 год $ 0,02384762$ 0,02384762 $ 0,02384762 Рекордний максимум $ 0,257272$ 0,257272 $ 0,257272 Найнижча ціна $ 0,01259989$ 0,01259989 $ 0,01259989 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) +3,66% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,32% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,32%

Актуальна ціна Flayer (FLAY) становить $0,0237727. За останні 24 години FLAY торгувався між мінімумом у $ 0,02277093 і максимумом у $ 0,02384762, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLAY становить $ 0,257272, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01259989.

Що стосується короткострокових результатів, то FLAY змінився на -0,03% за останню годину, +3,66% за 24 години та на +11,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Flayer (FLAY)

Ринкова капіталізація $ 14,30M$ 14,30M $ 14,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,84M$ 23,84M $ 23,84M Циркуляційне постачання 600,00M 600,00M 600,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Flayer — $ 14,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FLAY — 600,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,84M.