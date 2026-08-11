Сьогоднішня ціна Five Year Cycle

Поточна ціна Five Year Cycle ($FYC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,91% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $FYC до USD становить $ 0 за $FYC.

Five Year Cycle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 246, з циркуляційною пропозицією у 1,00B $FYC. Протягом останніх 24 годин $FYC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $FYC змінився на +0,54% за останню годину та на -2,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Five Year Cycle ($FYC)

Ринкова капіталізація $ 29,25K$ 29,25K $ 29,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,25K$ 29,25K $ 29,25K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Five Year Cycle — $ 29,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $FYC — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,25K.