Сьогоднішня ціна FINE

Поточна ціна FINE (FINE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FINE до USD становить $ 0 за FINE.

FINE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 181 883, з циркуляційною пропозицією у 420,69T FINE. Протягом останніх 24 годин FINE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FINE змінився на +0,07% за останню годину та на +0,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FINE (FINE)

Ринкова капіталізація $ 181,88K$ 181,88K $ 181,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 181,88K$ 181,88K $ 181,88K Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FINE — $ 181,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FINE — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 181,88K.