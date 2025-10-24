Актуальна ціна fair сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FAIR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FAIR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна fair сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FAIR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FAIR на MEXC вже зараз.

Докладніше про FAIR

Інформація про ціну FAIR

Офіційний вебсайт FAIR

Токеноміка FAIR

Прогноз ціни FAIR

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип fair

Ціна fair (FAIR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FAIR до USD:

$0,00054991
$0,00054991$0,00054991
+4,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни fair (FAIR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни fair (FAIR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01471811
$ 0,01471811$ 0,01471811

$ 0
$ 0$ 0

--

+4,27%

-0,62%

-0,62%

Актуальна ціна fair (FAIR) становить --. За останні 24 години FAIR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAIR становить $ 0,01471811, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAIR змінився на -- за останню годину, +4,27% за 24 години та на -0,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо fair (FAIR)

$ 113,75K
$ 113,75K$ 113,75K

--
----

$ 549,88K
$ 549,88K$ 549,88K

206,85M
206,85M 206,85M

999 950 076,113728
999 950 076,113728 999 950 076,113728

Поточна ринкова капіталізація fair — $ 113,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAIR — 206,85M, зі загальною пропозицією 999950076.113728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 549,88K.

Історія ціни fair (FAIR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни fair до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни fair до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни fair до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни fair до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,27%
30 днів$ 0-10,53%
60 днів$ 0-17,43%
90 днів$ 0--

Що таке fair (FAIR)

his isn’t just a token, it’s a monument to conviction. The entire bonding curve was bought in a single transaction, then locked in Streamflow for 25 years. No presale, no inflation, no roadmap — just one massive on-chain flex immortalized in the transaction history. The token is untouchable, immovable, and perfectly useless in the best possible way. It’s the ultimate meme about time, trust, and terminal illiquidity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс fair (FAIR)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни fair (USD)

Скільки коштуватиме fair (FAIR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів fair (FAIR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо fair.

Перегляньте прогноз ціни fair вже зараз!

FAIR до місцевих валют

Токеноміка fair (FAIR)

Розуміння токеноміки fair (FAIR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FAIR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про fair (FAIR)

Скільки сьогодні коштує fair (FAIR)?
Актуальна ціна FAIR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FAIR до USD?
Поточна ціна FAIR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація fair?
Ринкова капіталізація FAIR — $ 113,75K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FAIR?
Циркуляційна пропозиція FAIR — 206,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FAIR?
FAIR досяг історичної максимальної ціни у 0,01471811 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FAIR?
Історична мінімальна ціна FAIR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі FAIR?
Актуальний обсяг торгівлі FAIR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FAIR цього року?
FAIR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FAIR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:59:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для fair (FAIR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.