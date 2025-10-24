Інформація щодо ціни fair (FAIR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01471811$ 0,01471811 $ 0,01471811 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +4,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,62%

Актуальна ціна fair (FAIR) становить --. За останні 24 години FAIR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FAIR становить $ 0,01471811, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то FAIR змінився на -- за останню годину, +4,27% за 24 години та на -0,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо fair (FAIR)

Ринкова капіталізація $ 113,75K$ 113,75K $ 113,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 549,88K$ 549,88K $ 549,88K Циркуляційне постачання 206,85M 206,85M 206,85M Загальна пропозиція 999 950 076,113728 999 950 076,113728 999 950 076,113728

Поточна ринкова капіталізація fair — $ 113,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FAIR — 206,85M, зі загальною пропозицією 999950076.113728. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 549,88K.