Сьогоднішня ціна Everclear (CLEAR)

Поточна ціна Everclear (CLEAR) сьогодні становить 0.069026 USD з ринковою капіталізацією $ 36.31M USD. Ціна CLEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Everclear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD

- зміна ціни Everclear протягом дня — -6.14%

- циркуляційна пропозиція – 526.54M USD

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