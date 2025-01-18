Ціна Everclear (CLEAR)
Поточна ціна Everclear (CLEAR) сьогодні становить 0.069026 USD з ринковою капіталізацією $ 36.31M USD. Ціна CLEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Everclear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD
- зміна ціни Everclear протягом дня — -6.14%
- циркуляційна пропозиція – 526.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Everclear до USD становила $ -0.00451739901132241.
За останні 30 днів зміна ціни Everclear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Everclear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Everclear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00451739901132241
|-6.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Everclear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-6.14%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Everclear is the new foundation of the chain abstraction stack, integrating with intent protocols, solver networks, modular blockchains, and dApps to enable the most efficient transaction settlement at the best possible price. Everclear coordinates the global settlement of liquidity between chains, solving fragmentation for modular blockchains. The clearing layer functions as a backend liquidity platform, coordinating the global settlement of liquidity between chains and facilitating order matching for intent-based bridges
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