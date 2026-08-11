Сьогоднішня ціна evaETH

Поточна ціна evaETH (EVAETH) сьогодні становить $ 1 929,05, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EVAETH до USD становить $ 1 929,05 за EVAETH.

evaETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29 029, з циркуляційною пропозицією у 1,01 EVAETH. Протягом останніх 24 годин EVAETH торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2 140,98, тоді як історичний мінімум — $ 1 552,6.

У короткостроковій динаміці EVAETH змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 367,55.

Ринкова інформація щодо evaETH (EVAETH)

Ринкова капіталізація $ 29,03K$ 29,03K $ 29,03K Обсяг (за 24 год) $ 367,55$ 367,55 $ 367,55 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,03K$ 29,03K $ 29,03K Циркуляційне постачання 1,01 1,01 1,01 Загальна пропозиція 1,011051953511066 1,011051953511066 1,011051953511066

Поточна ринкова капіталізація evaETH — $ 29,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 367,55. Циркуляційна пропозиція EVAETH — 1,01, зі загальною пропозицією 1.011051953511066. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,03K.