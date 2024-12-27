Сьогоднішня ціна eUSD (EUSD)

Поточна ціна eUSD (EUSD) сьогодні становить 0.871031 USD з ринковою капіталізацією $ 5.25M USD. Ціна EUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності eUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.26K USD

- зміна ціни eUSD протягом дня — -5.58%

- циркуляційна пропозиція – 6.03M USD

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