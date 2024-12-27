Сьогоднішня ціна Ethix (ETHIX)

Поточна ціна Ethix (ETHIX) сьогодні становить 0.165182 USD з ринковою капіталізацією $ 11.67M USD. Ціна ETHIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ethix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 659.37 USD

- зміна ціни Ethix протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 70.50M USD

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