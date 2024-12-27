Ціна Ethix (ETHIX)
Поточна ціна Ethix (ETHIX) сьогодні становить 0.165182 USD з ринковою капіталізацією $ 11.67M USD. Ціна ETHIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ethix:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 659.37 USD
- зміна ціни Ethix протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 70.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ethix до USD становила $ +0.00048431.
За останні 30 днів зміна ціни Ethix до USD становила $ -0.0034893210.
За останні 60 днів зміна ціни Ethix до USD становила $ +0.0237234883.
За останні 90 днів зміна ціни Ethix до USD становила $ +0.02343291656724267.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00048431
|+0.29%
|30 днів
|$ -0.0034893210
|-2.11%
|60 днів
|$ +0.0237234883
|+14.36%
|90 днів
|$ +0.02343291656724267
|+16.53%
Останній аналіз цін Ethix: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
+0.29%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethic Hub is a transnational decentralised Crowd-Lending platform that directly connects investors from around the world with groups of unbanked agricultural producers. We are the only platform that charges commissions only in case of success, that is, once the loan has been paid. Unlike other platforms, our risk assessment is carried out by people who personally know the borrower (Ethic partner/project collector).
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