Яка зараз ринкова ціна Etarn?

Etarn оцінюється в ₴, зі зміною -0.11% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має ETAN?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення ETAN у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Etarn у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість ETAN?

Обігова кількість становить 98199827.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Etarn?

Etarn згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як ETAN виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії BNB Chain Ecosystem,DePIN,Quest-to-Earn?

У порівнянні з іншими активами у сегменті BNB Chain Ecosystem,DePIN,Quest-to-Earn, імпульс ETAN залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.