Сьогоднішня ціна Estee (ESTEE)

Поточна ціна Estee (ESTEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.64M USD. Ціна ESTEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Estee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.23K USD

- зміна ціни Estee протягом дня — -2.66%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

Отримуйте оновлення цін ESTEE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ESTEE.