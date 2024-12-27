Ціна Estee (ESTEE)
Поточна ціна Estee (ESTEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.64M USD. Ціна ESTEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Estee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.23K USD
- зміна ціни Estee протягом дня — -2.66%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
Отримуйте оновлення цін ESTEE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ESTEE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Estee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Estee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Estee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Estee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.66%
|30 днів
|$ 0
|-24.81%
|60 днів
|$ 0
|+287.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Estee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.62%
-2.66%
-9.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ESTEE project is focused on recognizing the real dog behind the iconic Shiba Inu meme, which inspired the creation of popular cryptocurrencies like Shiba Inu and Dogecoin. It was launched on the 18th of September 2024. Our goal is to give credit to ESTEE as the original Shiba Inu while building a strong and organic community that embraces the spirit of fun, decentralization, and viral culture represented by meme coins. The project aims to revitalize and strengthen the meme culture in the crypto space, establishing ESTEE as a central figure in the history of crypto memes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ESTEE до AUD
A$--
|1 ESTEE до GBP
￡--
|1 ESTEE до EUR
€--
|1 ESTEE до USD
$--
|1 ESTEE до MYR
RM--
|1 ESTEE до TRY
₺--
|1 ESTEE до JPY
¥--
|1 ESTEE до RUB
₽--
|1 ESTEE до INR
₹--
|1 ESTEE до IDR
Rp--
|1 ESTEE до PHP
₱--
|1 ESTEE до EGP
￡E.--
|1 ESTEE до BRL
R$--
|1 ESTEE до CAD
C$--
|1 ESTEE до BDT
৳--
|1 ESTEE до NGN
₦--
|1 ESTEE до UAH
₴--
|1 ESTEE до VES
Bs--
|1 ESTEE до PKR
Rs--
|1 ESTEE до KZT
₸--
|1 ESTEE до THB
฿--
|1 ESTEE до TWD
NT$--
|1 ESTEE до CHF
Fr--
|1 ESTEE до HKD
HK$--
|1 ESTEE до MAD
.د.م--