Сьогоднішня ціна EquityPay (EQPAY)

Поточна ціна EquityPay (EQPAY) сьогодні становить 0.01566745 USD з ринковою капіталізацією $ 192.72K USD. Ціна EQPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності EquityPay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 34.27 USD

- зміна ціни EquityPay протягом дня — -3.56%

- циркуляційна пропозиція – 12.32M USD

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