Сьогоднішня ціна Epix

Поточна ціна Epix (EPIX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EPIX до USD становить $ 0 за EPIX.

Epix наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 829,995, з циркуляційною пропозицією у 8.75B EPIX. Протягом останніх 24 годин EPIX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EPIX змінився на -0.31% за останню годину та на +18.78% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Epix (EPIX)

Ринкова капіталізація $ 830.00K$ 830.00K $ 830.00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 848.03K$ 848.03K $ 848.03K Циркуляційне постачання 8.75B 8.75B 8.75B Загальна пропозиція 8,943,425,480.076347 8,943,425,480.076347 8,943,425,480.076347

Поточна ринкова капіталізація Epix — $ 830.00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EPIX — 8.75B, зі загальною пропозицією 8943425480.076347. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 848.03K.